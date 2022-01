Ein neues Logistikzentrum für zwei Räder

AKF bietet Ersatzteile und Zubehör für Mopeds und Motorräder aus der früheren DDR. Die bestehende Logistikanlage, ebenfalls von Klinkhammer, besteht seit zehn Jahren, nun wurde der Intralogistiker mit der Logistikplanung und Erweiterung beauftragt.

Um dem Sortimentswachstum auf über 20.000 Artikel und einem schnellen Versand gerecht zu werden, wird der Standort um eine neue Logistikhalle erweitert und das Bestandsgebäude um ein drittes Geschoss ergänzt. Die neue Logistik beinhaltet eine Fachbodenkommissionierung mit Pick-By-Voice, einen automatischen Auftragszusammenführungspuffer, ein Palettenlager, sowie über Fördertechnik angeschlossene 27 Wareneingangs- und Packplätze. Durch die Erweiterungen ist eine Verdoppelung des Durchsatzes auf etwa 5.000 Sendungen pro Tag möglich. Gleichzeitig wurde Platz geschaffen und die Lagerfläche verdreifacht. Durch die Logistikautomatisierung und die erweiterte Sortimentsvielfalt kann AKF zukünftig auch sehr spezielle Wünsche der Nostalgie-Bike-Liebhaber erfüllen.

Das Lagerverwaltungssystem von Klinkhammer übernimmt die Ware am Wareneingang und steuert die Lagerhaltung und Kommissionierung in einzelnen Bahnhöfen per Pick-by-Voice. Anschließend werden die fertig kommissionierten Behälter im automatischen Auftragszusammenführungspuffer konsolidiert und zur Packerei mit Großpackplätzen und Paketpackplätzen ausgesteuert. Die Inbetriebnahme des kompletten Logistikzentrums erfolgt im Frühjahr 2023.

„Die kurzfristige Lieferfähigkeit im Endkundengeschäft ist für uns von größter Bedeutung“, erklärt Alexander Kalkbrenner, Geschäftsführer bei AKF. „Da wir mit der Bestandsanlage seit zehn Jahren erfolgreich arbeiten, haben wir uns bei der Neugestaltung eines zukunftsorientierten Logistikkonzeptes wieder für Klinkhammer entschieden.“