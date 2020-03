Engler und Garbe bauen für Delticom

Die Engler Gruppe und Garbe Industrial Real Estate errichten im elsässischen Ensisheim auf einem 185.000 Quadratmeter großen Grundstück eine neue Logistikimmobilie. Die Projektentwicklung umfasst zwei Hallen, von denen eine bereits an die Delticom AG, den führenden Online-Reifenhändler in Europa („ReifenDirekt“), vermietet ist.

Mit den Bauarbeiten der Logistikanlage, die zwei etwa gleich große Hallen mit zusammen rund 103.000 Quadratmetern Nutzfläche umfasst, wurde bereits begonnen. Fertiggestellt werden soll der Neubau im vierten Quartal 2020. Die Projektentwicklung ist Bestandteil des Portfolios der Logistrial Real Estate, die vor kurzem von Union Investment erworben wurde.

Der Standort im Elsass zwischen Mülhausen und Colmar liegt direkt an der Autobahn 35 und bietet schnelle Verbindungen zwischen dem Dreiländereck Deutschland-Frankreich-Schweiz. So können Basel und Freiburg in 30 Fahrminuten erreicht werden, Straßburg ist nicht einmal eine Autostunde entfernt. Pluspunkte, die auch für die Vermietung des zweiten Hallenabschnitts gelten.