Erstmals: Echtzeit-Routen und Ampel-Management

Die spanische Stadt Málaga hat Kapsch TrafficCom damit beauftragt, die urbane Mobilität zu verbessern: Erstmals in Europa wird in diesem Projekt das neueste dynamische Ampelsystem und Echtzeit-Verkehrsmanagement getestet. Der Auftrag hat eine Laufzeit von zwei Jahren mit der Option, um zwei weitere Jahre verlängert zu werden. Das Pionierprojekt wird in die Ergebnisse aus weiteren europäischen Teststädten einbezogen.

„Die Technologie wird den städtischen Verkehr zugunsten von mehr Lebensqualität unserer Bürgerinnen und Bürger verbessern und dazu führen, dass sie bei Fahrten von A nach B weniger Zeit im Auto verbringen müssen. Dieses Projekt stärkt auch die Position Málagas als ein urbanes Versuchslabor für technologische Initiativen“, sagt José Del Río, Stadtrat für Mobilität in Málaga.

Das soll erreicht werden

Das Hauptziel des Demand-Management-Projekts ist es, den Fahrzeugnutzern alternative Routen zur Verfügung zu stellen und so die Verkehrssättigung während der Spitzenzeiten oder bei unvorhergesehenen Ereignissen zu reduzieren. Durch ein dynamisches Signalsystem mit Wechselverkehrszeichen (WVZ) und eine von Kapsch entwickelte "virtuelle WVZ"-Mobilanwendung, wird den Fahrern in Echtzeit die beste Routenempfehlung angezeigt und per Audio mitgeteilt, wenn ein neuer Entscheidungspunkt kommt. Das System nutzt die Informationen der Ampelanlage zur Berechnung und Entscheidungsfindung, um in jeder Situation dynamisch die ideale Streckenführung zu wählen. Die Entwicklung des Kapazitätsmanagements ermöglicht zudem den Einsatz eines Echtzeit-Verkehrsoptimierers, der die Dauer der Ampelgrünphasen mit der installierten Sensorik abgleicht und auf Basis der erfassten Verkehrsbedingungen dynamisch modifiziert. (ots/red)