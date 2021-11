Europäische Straßenfrachtraten verzeichnen Rekordhoch

Es ist das fünfte Quartal in Folge, in dem die europäische Benchmark gestiegen ist. Im Vergleich zum zweiten Quartal 2020, als die schlimmsten Auswirkungen der Covid-19-Pandemie zu spüren waren, bedeutet dies einen Anstieg der Benchmark-Sätze um vier Prozent. Der Aufwärtstrend bis zum Ende des dritten Quartals 2021 spiegelt eine Zeit wider, in der Staus, Engpässe, Kapazitätsprobleme und steigende Kosten zu einem starken Druck auf den europäischen Logistikmarkt geführt haben.

WKO-Spartenobmann für Transport und Verkehr, Alexander Klacska, sieht dabei auf Anfrage von Dispo noch andere Gründe: "Wir sehen in den Umfragen, dass, natürlich getrieben durch Entwicklungen wie Lenkermangel, rasant steigende Energiepreise, Lieferengpässe in verschiedenen Bereichen auch die Transpportpreise stark angezogen haben und noch werden. Neben den reinen Energiepreisen spielen hier natürlich auch die in immer mehr Ländern Europas eingeführte CO2 Bepreisung eine nicht unwesentliche Rolle. Eine Erholung sehen wir aktuell noch nicht, da wir erst am Beginn auf dem CO2-Preispfad sind und unsere Ansätze zur Dämpfung des Lenkermangels von der Politik noch negiert werden."

Da die Nachfrage im Einzelhandel und in der verarbeitenden Industrie in ganz Europa bis zum Ende des dritten Quartals 2021 steil ansteigt, sind Kapazitätsengpässe zunehmend zu einem Merkmal des europäischen Straßengüterverkehrsmarktes geworden, insbesondere im Vereinigten Königreich, wo ein Mangel an qualifizierten Lkw-Fahrern unter anderem zu leeren Supermarktregalen und schweren Staus im Hafen von Felixstowe geführt hat.



Dabei ist der Fahrermangel nicht auf das Vereinigte Königreich beschränkt. Nach den Ergebnissen der Erhebung zum Fahrermangel des Studienerstellers IRU könnte der Mangel an Lkw-Fahrern in Spanien von sieben Prozent im Jahr 2020 auf 10,2 Prozent im Jahr 2021 ansteigen. In Frankreich fehlen derzeit schätzungsweise 40 000 bis 50 000 Fahrer, in Deutschland sind es sogar 65 000.

Darüber hinaus ist in Europa bis zum Ende des dritten Quartals 2021 eine weit verbreitete Kosteninflation zu verzeichnen. Nach Angaben der Studienersteller Ti und IRU sind die Dieselpreise in Deutschland um 38,5 % höher als in Q3 2020, während das Vereinigte Königreich (+26,6 %), Spanien (+25,2 %), Frankreich (+23,5 %) und Italien (+20,6 %) ebenfalls deutlich höhere Preise verzeichneten.

Der Bericht von Ti, Upply und IRU über die europäischen Straßenfrachtraten, der eine Reihe wichtiger europäischer Länder wie Frankreich, Deutschland, Italien, Polen und das Vereinigte Königreich abdeckt, enthält zum ersten Mal auch Daten über inländische Preise, und die Ausgabe für das dritte Quartal enthält Daten über den französischen Markt.

Die neuen Daten des Upply Freight Index für Frankreich zeigen, dass die französischen Inlandsfrachtraten im 3. Quartal 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 3,5 % gestiegen sind, was auf die kräftige Erholung der französischen Wirtschaft nach dem Covid-19 im Einzelhandel und in der Industrie zurückzuführen ist. Die französischen Raten werden auch durch die Herausforderungen auf der Angebotsseite in die Höhe getrieben, die mit denen in weiten Teilen Europas vergleichbar sind, einschließlich des Fahrermangels. Steigende Kosten, insbesondere die Kraftstoffkosten, sind ebenfalls ein wichtiger Faktor.

"Dem Upply Freight Index zufolge sind die Preise im Straßengüterverkehr in den letzten sechs Monaten stetig gestiegen. Das Ungleichgewicht zwischen einer dynamischen Transportnachfrage und einem durch Fahrermangel begrenzten Angebot ermöglicht es den Spediteuren, ihre Tarife zu erhöhen. Dieser Anstieg um fünf Prozent innerhalb von 15 Monaten dürfte sich Ende 2021 und Anfang 2022 bestätigen. Aus Sicht der Transportunternehmer ist diese Erhöhung notwendig, um den Anstieg ihrer Betriebs- und Einstellungskosten zu decken. Die Aufrechterhaltung dieses Preisniveaus ist nicht garantiert und die Wahrung ihrer Margen wird in den kommenden Monaten eine echte Herausforderung sein", erklärt Thomas Larrieu, Chief Executive Officer von Upply.

Der jüngste Benchmark-Bericht untersuchte auch die Preise für Fracht im Ärmelkanal zwischen London und Lille, um die Auswirkungen von Faktoren wie dem Brexit, Fahrermangel, Engpässen in der globalen Lieferkette und der Wiedereröffnung der Volkswirtschaften auf beiden Seiten des Ärmelkanals zu erfassen. Die Daten zeigen, dass die Raten auf den in das Vereinigte Königreich führenden Strecken stetig gesunken sind. Im dritten Quartal 2021 sanken die Raten von Lille nach London um 6,3 % im Vergleich zu denselben drei Monaten im Jahr 2020, was vor allem auf das geringere Volumen bei der Überquerung des Ärmelkanals zurückzuführen ist.

Die Raten von London nach Lille sind im dritten Quartal 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 9,6 % gestiegen. Die Daten zeigen jedoch, dass der größte Teil dieses Anstiegs in den Monaten unmittelbar nach dem Brexit erfolgte und seitdem anhält. Die Volumina auf den britischen Inbound-Routen dürften im vierten Quartal zunehmen, da sich die Importeure vor der Umsetzung der Brexit-Einfuhrbestimmungen im Januar 2022 mit Vorräten eindecken, was im Laufe des Quartals einen Aufwärtsdruck auf die Raten in das Vereinigte Königreich ausüben dürfte.