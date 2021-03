Fahrzeugrestaurierung bei Schwarzmüller

Ursprünglich war es als Projekt zum 150-Jahre-Jubiläum 2021 gedacht, doch dann entwickelte sich mehr, nämlich ein neues Ausbildungsziel für die technischen Lehrlinge im Schwarzmüller Hauptwerk Hanzing. Die Rede ist von der Restaurierung historischer Fahrzeuge, mit der sich die Auszubildenden im heurigen Jubiläumsjahr intensiv beschäftigen. Für CEO Roland Hartwig ist das Projekt eine Herzensangelegenheit: „Wir sollten wissen, woher wir kommen, um unsere Richtung für die Zukunft bestimmen zu können.“ Er kaufte fünf historische Fahrzeuge an und stellte sie den Nachwuchskräften zur Verfügung. Wieder auf Hochglanz gebracht, sollen sie im geplanten Auslieferungszentrum für Neufahrzeuge ausgestellt werden. Doch schon jetzt steht fest, dass das Projekt Restaurierung fortgesetzt wird.

Startschuss war ein medialer Aufruf Ende 2019, dass Schwarzmüller für sein Unternehmensjubiläum historische Fahrzeuge ankauft. Vier Stück landeten schließlich in Hanzing. Dort stand schon ein seltener Übersiedlungswagen. Er sieht wie ein Klein-Lkw aus, ist aber ein Anhänger, der eine Zugmaschine benötigt. Im „Fahrerhaus“ mit Fensterscheibe saßen beim Möbeltransport die Möbelpacker. An dieses Prunkstück musste nur zart Hand angelegt werden, um den Originalzustand wiederherzustellen, heißt es.

Angewandtes Projektmanagement

Ganz anders waren die Herausforderungen bei den weiteren Oldtimern. Die drei Plateauanhänger und der Zwei-Seiten-Kipper waren vom jahrzehntelangen Einsatz in Gewerbe oder Landwirtschaft stark mitgenommen. Allesamt stammen sie aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, sind aber dennoch seltene Oldtimer, die man für die Zukunft erhalten muss. Davon ist Projektleiter Bernhard Huber, gleichzeitig Ausbildungsleiter im Werk Hanzing, überzeugt: „Die Jugendlichen lernen dabei enorm viel. Die Restaurierung ist angewandtes Projektmanagement, wie man es in der regulären Produktion kaum erfahren wird.“

Die alten Fahrzeuge müssen zuerst dokumentiert, sprich gezeichnet und beschrieben werden. Dann zerlegt man sie komplett, repariert die Teile oder baut sie nach, um schließlich alles wieder zusammenzusetzen. Gearbeitet wird in Zweierteams, die sich je zwei Wochen nur mit dem Oldtimer beschäftigen. Huber legt großen Wert darauf, dass die alten, nicht die heutigen Techniken angewendet werden. Die Lehrlinge können danach die zeitgenössischen Methoden besser einordnen.

Wunschtraum: Ein Schwarzmüller Pkw

Da mit dem Projekt Oldtimer so positive Erfahrungen verbunden sind, hat CEO Roland Hartwig die Zustimmung erteilt, dass Restaurierung in den allgemeinen Ausbildungsplan aufgenommen wird. Ein Problem ergibt sich dann zwangsläufig: Man braucht Nachschub. Hubers Traum: „Schwarzmüller hat in den 1930er Jahren Pkw gebaut. Es wäre das Höchste, so einen zu finden und ihn von Grund auf wieder instand zu setzen!“