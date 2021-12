Flughafen Wien bekommt großes Logistikzentrum

Helios Real Estate hat einen Kaufvertrag für ein 213.000 m2 großes Grundstück nahe des Flughafen-Areals unterschrieben. Dort will der internationale Immobilienentwickler mehrere Logistikimmobilien mit rund 70.000m2 Nutzfläche errichten. Der Baubeginn ist bereits für 2022 vorgesehen.

„Der Bedarf an Logistik- und Gewerbeflächen im Flughafenbereich ist durch die Störung der globalen Logistikströme während der COVID-19-Pandemie enorm gestiegen. Nur durch die Aufrechterhaltung der Luftfrachtflüge konnte die Versorgung mit kritischen Gesundheitsgütern und für die gesamte Produktion aufrechterhalten werden, ohne diese essentielle Versorgungskette wären wohl große Teile der Wirtschaft stillgestanden. Die Neuordnung der globalen Logistik hat zu zahlreichen neuen Ansiedlungsprojekten in der Airport-Region geführt, insgesamt wurden 37 Hektar Industriegebiet vergeben bzw. verbaut“, erklärt Günther Ofner, Vorstand der Flughafen Wien AG.



„Mit der Nähe zum Airport, der direkten Anbindung an die Bundesstraße 9 und die A4-Ostautobahn, sowie an die Bahninfrastruktur bieten die Gewerbeflächen des Flughafen Wien perfekte Voraussetzungen für Betriebsansiedlungen. Vor allem Logistikunternehmen profitieren von diesen Vorteilen“, sagt Wolfgang Scheibenpflug, Leiter des Bereichs immobilien- und Standortmanagement.

„Der Flughafen Wien mit seiner direkten Anbindung an die Autobahn und damit an globale und lokale Lieferketten ist für uns in der Entwicklung und für unsere Mieter im Betrieb ein absoluter Top-Standort in Österreich. Es freut uns sehr, dass es uns möglich war, hier diese Entwicklungsoption wahrzunehmen und eine der größten verbleibenden Flächen in dieser Region zu erwerben. Unser Dank gilt dem Flughafen Wien für seine große Unterstützung und das Committment, in schwierigen Zeiten wie diesen eine große und komplexe Vereinbarung abzuschließen“, so Christoph Traunig MBA, Director Europe der Helios Real Estate.