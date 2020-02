Franziska Walde leitet Sales bei dispo

Mit Franziska Walde als neuem Senior Sales Consultant hat dispo nun auch eine Expertin im Team, die das wichtige Signal der Neupositionierung des Titels als kanalneutrale Informationsplattform für die heimische Logistik-Branche zu den Kunden trägt.

Walde (32) wird sich bei dispo insbesondere darum kümmern, die Marke dispo in ihrer ganzen crossmedialen Stärke zu präsentieren. dispo, das ist heute nicht mehr nur ein Printmagazin, sondern auch ein gut ausgebautes digitales Angebot und richtet darüber hinaus jährlich mit dem LOZ-Award auch Österreichs fairsten und wohl auch härtesten Wettbewerb für Logistik-Zentren aus.

„dispo ist schon 50 Jahre alt, und ich habe das Gefühl, dass Erfahrung und Erneuerungswille da wunderbar zusammenspielen“, sagt Walde. „Man merkt bei der Beschäftigung mit dem Magazin, dass hier die Informationsbedürfnisse der Branche stets kritisch reflektiert werden und daher Erneuerung ein steter Prozess ist. Man versteht hier die großen Challenges der Branche und übersetzt dieses Verständnis in Inhalte.“ Das gedruckte Magazin wurde erst Anfang 2018 einem vollständigen Relaunch unterzogen.

Walde war bisher bei der Verlagsgruppe News wie auch bei Vice beschäftigt und hat sich dort insbesondere um die Vermarktung der digitalen Kanäle gekümmert. „Als ich hier bei den WEKA Industrie Medien angefangen habe, war ich wirklich erstaunt, wie innovativ und breit das digitale Portfolio des Verlages aufgestellt ist. Das ist nicht nur im B2B-Bereich eine Benchmark“, so Walde.

„Franziska Walde bringt exakt die Tugenden mit, von denen wir meinen, dass sie im Sales-Bereich von Fachmedien eine immer größere und aus unserer Sicht unverzichtbare Rolle spielen: das Kommunikationsziel eines Kunden rasch zu erfassen und daraus die richtige Lösung für ihn zu entwickeln. Es war höchste Zeit, dass wir nach der Neupositionierung von dispo nun auch im Sales-Bereich so jemanden gefunden haben“, sagt Florian Zangerl, Geschäftsführer der WEKA Industrie Medien.

dispo-Chefredakteur Bernhard Fragner sieht in der Besetzung ebenfalls das richtige Signal an den Markt: „Wie alle Medien befinden auch wir uns in einem Prozess des Wandels. Auf unserem Weg der digitalen Transformation ist Franziska eine perfekte Begleiterin. Ich freue mich sehr darauf, mit ihr zu arbeiten.“

Franziska Walde

Senior Sales Consultant

franziska.walde(at)dispo.cc

Tel.: +43-676-83187267