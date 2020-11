Garbe baut erstmals in Tschechien

Bei dem in Chomutov in Nordwest-Böhmen erworbenen Grundstück handelt es sich um ein Brownfield. Das Areal wurde früher als städtischer Bauhof genutzt. Das Ziel ist, bis Ende 2020 die alten Gebäude abzureißen.

Anschließend ist die Revitalisierung des gesamten Geländes vorgesehen. Dabei kann Garbe Industrial Real Estate auf das Know-how zurückgreifen, das der Projektentwickler bei der Aufbereitung zahlreicher anderer Brachflächen gesammelt hat. So sollen die bei dem Rückbau anfallenden Betonteile vor Ort recycelt und als Tragschicht für den 32.000 Quadratmeter Neubau genutzt werden. Geplanter Baubeginn ist im Sommer 2021.

„Interessantes Investmentziel"

Geschäftsführer Christopher Garbe: „Die Expansion in die CEE-Region ist für uns ein wichtiger Schritt in unserer organischen Wachstumsstrategie. Polen, Tschechien und die Slowakei haben in Zentral- und Osteuropa die größten Wachstumsraten im Bereich des E-Commerce. In Verbindung mit einem großen Absatzmarkt, einem günstigen Lohnniveau und einem etablierten Logistikmarkt stellen diese Länder ein interessantes Investmentziel für Investoren dar.“