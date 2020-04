Gebrüder Weiss eröffnet Warehouse in Kalifornien

Auf mehr als 9.000 Quadratmeter bietet Gebrüder Weiss nun auch im Landesinneren von Kalifornien moderne Lagerlogistik- und Fulfillment-Lösungen an. Das Unternehmen betreibt insgesamt über 90 Logistikstandorte in Europa, den USA, Asien und entlang der ehemaligen Seidenstraße.

US-Landesleiter Mark McCullough: „Viele unserer Kunden rücken derzeit verstärkt produktionsnahe Lieferketten in ihren Fokus und erhöhen die Lagerbestände an kritischen Materialien und Produkten. Mit unserem neuen Lager in Südkalifornien können wir diese Kunden gezielt unterstützen.“