Gebrüder Weiss geht nach Australien und Neuseeland

Die künftigen Air&Sea-Standorte befinden sich in den australischen Metropolen Sydney und Melbourne sowie im neuseeländischen Auckland. Das Unternehmen folgt damit seiner globalen Strategie zur Erschließung neuer Märkte und erweitert sein bereits existierendes Standortnetz in der Gebrüder Weiss-Region East Asia/Oceania.

„Mit dem Markteintritt in Australien und Neuseeland fokussieren wir uns hauptsächlich auf Importgeschäfte aus asiatischen, amerikanischen und europäischen Märkten“, sagt Michael Zankel, Regionalleiter East Asia/Oceania bei Gebrüder Weiss.

Zu den Top-Handelspartnern zählen China, die USA, Japan, Deutschland und Südkorea. In diesen Ländern ist das Unternehmen ebenfalls mit eigenen Standorten vertreten und kann seinen Kunden damit Logistiklösungen aus einer Hand anbieten. Insbesondere Fahrzeuge und Kfz-Teile, aber auch Maschinen- und Elektronikerzeugnisse oder Produkte der Nahrungsmittel- und chemischen Industrie finden ihren Weg aus den USA, Europa und Südostasien nach Down Under.

Erst kürzlich hat das Unternehmen ein eigenes Büro im südkoreanischen Seoul eröffnet. Die neuen Standorte in Australien und Neuseeland sind damit eine wichtige Ergänzung innerhalb der Region East Asia/Oceania, die derzeit aus 35 Standorten besteht.