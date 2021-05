Gebrüder Weiss: Rückenwind in Ungarn

Das österreichische Transport- und Logistikunternehmen Gebrüder Weiss nimmt in Ungarn ordentlich Fahrt auf. Mit einem umfangreichen Investitionspaket von rund 30 Millionen Euro werden die Weichen für weiteres Wachstum in den nächsten fünf Jahren gestellt.

In Zalaegerszeg (Westungarn) und Pécs (Südungarn) gehen ab Juni zwei strategisch bedeutende Standorte in Betrieb. Beide liegen an wichtigen Verkehrsverbindungen Richtung Süd- und Südosteuropa (Adria-Korridor). Zusätzlich schließt Gebrüder Weiss damit eine geografische Lücke in seinem ungarischen Netzwerk. Künftig kann das gesamte Serviceportfolio landesweit und aus einer Hand angeboten werden. „Die Sendungszahlen sind im letzten Jahr enorm gestiegen. Besonders der Bereich Home Delivery boomt. Hier konnten wir 2020 ein Wachstum von 80 Prozent gegenüber Vorjahr erzielen. Damit sind wir hierzulande Marktführer. Um der hohen Kundennachfrage nach Logistikleistungen flächendeckend mit bestem Service zu begegnen, werden wir unsere Logistikkapazitäten sukzessive ausbauen“, erklärt Bálint Varga, Landesleiter Gebrüder Weiss Ungarn.

Neue Logistikflächen in Györ, Polgár und Budapest

So entstehen am Standort Györ auf 5.000 Quadratmetern neue Umschlags- und Logistikflächen, die bis 2024 fertiggestellt sein sollen. Die Niederlassung Hajdúdorog wird Ende 2021 ins rund 30 Kilometer entfernte Polgár umgesiedelt und profitiert dort von einer rund dreimal so großen Logistikfläche als bisher. Auch der größte ungarische Gebrüder Weiss-Standort verändert sich maßgeblich: Bis 2023 werden in Budapest auf 22.000 Quadratmetern neue Büro- und Logistikkomplexe errichtet – das entspricht beinahe einer Verdoppelung der momentanen Gesamtfläche (23.000 Quadratmeter). Der Expansionskurs schlägt sich auch in steigenden Beschäftigtenzahlen nieder: 100 neue Arbeitsplätze werden geschaffen. Insgesamt sind dann 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Gebrüder Weiss in Ungarn tätig.

30 Jahre Erfolgsgeschichte - Fortsetzung folgt

Mit den geplanten Ausbaumaßnahmen setzt Gebrüder Weiss seine Erfolgsgeschichte in Ungarn fort. Bereits kurz nach dem Fall des Eisernen Vorhangs fasste der Logistiker im Nachbarland Fuß (1990) und weitete sein Serviceportfolio seither kontinuierlich aus. Bis Ende 2021 sorgen insgesamt sechs Standorte für Logistiklösungen nach Maß und eine landesweite Abdeckung mit kurzen Laufzeiten im Landtransport.

Und auch für die Zukunft hat der Logistiker viele Pläne: Außer auf Wachstum setzt man auf Nachhaltigkeit und eine fundierte Nachwuchsausbildung: Im September 2021 startet ein duales Ausbildungsprogramm nach österreichischem Vorbild. Im nächsten Jahr soll eine elektrische Fahrzeugflotte die Home Delivery-Zustellung in den Innenstädten von Budapest, Györ, Pécs, Zalaegerszeg und Szeged übernehmen.