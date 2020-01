Gebrüder Weiss setzt auf weitere Gas-Lkw

Seit Jahresbeginn fahren zwei gasbetriebene Lkw von Gebrüder Weiss täglich zwischen Löhne (NRW) und Salzburg.

Die beiden Lkw werden mit LNG betrieben. Im Vergleich zu Diesel verringert sich der Ausstoß von Stickoxid um 70 Prozent, jener von methanfreien Kohlenwasserstoffen um 90 Prozent und der von Rußpartikeln um 99 Prozent. Durch den Einsatz der neuen Fahrzeuge rechnen die Verantwortlichen von Gebrüder Weiss mit einer Einsparung von rund 53 Tonnen CO2 pro Jahr.

Die gasbetriebenen Lkw haben eine Reichweite von bis zu 1.600 Kilometern. Allerdings weist das Tankstellennetz für LNG-betriebene Fahrzeuge noch große Lücken auf. Die Zuständigen der europäischen Behörden haben inzwischen die Vorteile von Erdgas erkannt und unterstützen den Ausbau des Gasversorgungsnetzes.

Bis zum Jahr 2025 soll es alle 400 Kilometer eine LNG-Tankstelle geben. „Die Tankmöglichkeiten sind in der Tat noch begrenzt. Aber unsere Strecke ist im Vergleich gut vernetzt, wir können bei Kassel und in Oberösterreich tanken“, sagt Erich Parth, verantwortlicher Bereichsleiter in Salzburg.