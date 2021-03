Gebrüder Weiss übernimmt E-Fulfillment für Mibelle

Im vergangenen Jahr hat Gebrüder Weiss für die Mibelle Group das E-Fulfillment in Deutschland, Österreich und der Schweiz übernommen. Die Mibelle Group entwickelt und produziert Marken und Eigenmarken für den Handel in den Geschäftsfeldern Personal Care & Beauty, Home Care und Nutrition. Die Kooperation umfasst die komplette Logistik- und IT-Abwicklung der Online-Bestellungen des Kunden und hat sich im Frühjahr 2020 aus dem bereits bestehenden Lagergeschäft für das Unternehmen entwickelt. Auf Grundlage des neuen digitalen Kundenportals myGW können alle Beteiligten in der Lieferkette – vom Lieferanten bis zum Endkunden – sämtliche wichtigen Informationen zu einer Sendung abrufen – rund um die Uhr und in Echtzeit.

Für die Mibelle Group realisierte Gebrüder Weiss bisher die Lagerlogistik an Standorten in Tirol und Basel. Seit dem Frühjahr 2020 organisiert der Logistiker das komplette E-Fulfillment mit rund 100 Auslieferungen wöchentlich an Shops und Endkunden im deutschsprachigen Raum. „Ein Bestandsüberblick in Echtzeit, der Fulfillment-Status im Warehouse und ein überall integrierbarer Tracking-Link zur Sendungsverfolgung sorgen für sehr große Transparenz“, sagt Martin Böse, Head of Central Supply Chain Services bei der Mibelle Group

Der digitale Service mit Onlineshop-Anbindung, Handling der bestellten Ware in den Logistiklagern sowie Distribution über den Paketdienst DPD Austria gehen Hand in Hand mit physischen Services: Gebrüder Weiss setzte für die Mibelle Group in der Lagerverwaltung auch sogenannte Value Added Services um. Dazu zählen beispielsweise das Beilegen von Gutscheinen, Warenproben und anderem Werbematerial sowie die Beschaffung ökologischer Verpackungen.