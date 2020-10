Gebrüder Weiss übernimmt Ipsen Logistics

Die strategische Übernahme von Ipsen Logistics durch Gebrüder Weiss wurde bereits Ende Juli vertraglich fixiert. Nach der Freigabe der zuständigen Kartellbehörden in Deutschland und Österreich wird nun zum 1. Oktober die Übernahme umgesetzt.

Gebrüder Weiss übernimmt die 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an acht Standorten und stärkt damit seine Position im wichtigen Markt Deutschland. Während die Ipsen-Standorte in Deutschland ab sofort unter Gebrüder Weiss firmieren, ist für die Landesgesellschaften in Belgien, Malaysia und Polen die Umfirmierung zum Jahreswechsel 2020/21 geplant.