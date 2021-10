Gebrüder Weiss übernimmt türkische 3S Transport & Logistik

Das türkische Speditionsunternehmen 3S Transport & Logistik ist spezialisiert auf Teilladungsverkehre zwischen der Türkei und Deutschland. Mit dieser Übernahme verdopple Gebrüder Weiss Türkei das Transportvolumen, so der Logistiker in einer Aussendung. Mit der Übernahme wechseln 22 Mitarbeitende unter das Dach von Gebrüder Weiss Türkei. Teil der Übernahme ist auch ein operativer Standort im Raum Düsseldorf mit sieben Beschäftigten.

„Mit 3S Transport & Logistik integrieren wir einen seit vielen Jahren auf dem türkischen Transportmarkt fest etablierten Logistikdienstleister in unsere Organisation. Damit stärken wir unseren Standort Istanbul als strategischen Ankerpunkt an der Schnittstelle zwischen Europa und Asien und entlang der Neuen Seidenstraße“, erklärt Thomas Moser, Direktor und Regionalleiter Black Sea/CIS bei Gebrüder Weiss.

In der Türkei ist Gebrüder Weiss seit 2012 vertreten und unterhält Standorte in Istanbul und Izmir. Zu den Hauptaktivitäten gehören Teilladungsverkehre sowie Luft- und Seefracht Services. Istanbul ist ein zentraler Teil einer Achse von eigenen Niederlassungen, die sich über Mittel- und Südosteuropa bis in den Kaukasus und Zentralasien erstreckt und Anbindungen an die Korridore der Neuen Seidenstraße bietet.