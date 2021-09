Hafen

03.09.2021 13:40

Hafen Albern hat nun ein gigantisches Hafentor

Die Arbeiten am riesigen Hafentor, das den Hafen Albern künftig vor Hochwasser schützen soll, gehen in die Finalphase: Der Stahlkoloss, der in zwei Elementen angeliefert worden war, wurde montiert.