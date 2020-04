Hafen Triest verstärkt Österreich-Verbindungen

Der für Österreich besonders bedeutende Hafen Triest stärkt in Zeiten des Corona-Stillstands internationale Verbindungen. Neu eingerichtet werden zusätzliche direkte Bahnverbindungen nach Wien, Linz und Salzburg. Wien wird öfter angefahren als bisher. Die ÖBB-Tochter Rail Cargo kooperiert mit den Gesellschaften Alpe Adria und TO Delta.

Integriertes System

„Wir haben ein integriertes System eingerichtet, die den Hafen Triest mit den wichtigsten österreichischen Hubs verbindet“, teilte die Hafengesellschaft von Triest am Freitag mit. So werde auch Bedürfnissen der Reederei MSC auf dem österreichischen Markt Rechnung getragen.

Der Hafen Triest mit altösterreichischer Geschichte profitiert derzeit von beträchtlichen Investitionen in Bahnverbindungen aus den vergangenen Jahren. Dadurch ist seine Wettbewerbsfähigkeit gestiegen – laut Hafenbehörde besonders in der Coronakrise, in der der Straßenverkehr behindert sei. Der Hafen Triest hat den höchsten Warenumschlag aller italienischer Landestellen. (apa/red)