Hilfe für die Lendenwirbelsäule

Das Exoskelett funktioniert nach einem biomechanischen Prinzip: Die Last wird wie bei einem Rucksack an der Schulter abgenommen und mit Hilfe der Stützstruktur des Exoskeletts in die Oberschenkel umgeleitet. Der Energiespeicher nimmt beim Beugen Kraft auf und gibt sie beim Heben wieder ab.

Dies führt zu einer spürbaren Entlastung des unteren Rückens von bis zu 25 Kilogramm. Das Paexo Back wiegt ca. vier Kilogramm. Es lässt sich innerhalb von 20 Sekunden an- und ausziehen und kann mit Hilfe eines intuitiven Größensystems (S, M, L, XL) an mehreren Stellen optimal angepasst werden.

Paexo Back erkennt Beugen oder Gehen

Das Herz des Systems ist die rein mechanische Steuerung auf Hüfthöhe – eine technologische Weltneuheit. Diese kann zwischen Beugen und Gehen unterscheiden und schaltet sich beim Gehen automatisch ab, um so den vollen Bewegungsfreiraum zu gewährleisten. Die Unterstützungskraft lässt sich am Drehknopf stufenlos auf die Belastung unterschiedlicher Arbeitsschritte einstellen.

Ab dem 4. Mai 2020 können Logistikunternehmen das Paexo Back in ihren Lagern oder an Versand- und Wareneingangs-Arbeitsplätzen testen. Dabei begleitet ein Mitarbeiter von Ottobock Industrials den Test, der Erfahrung in der Umsetzung von Ergonomie-Maßnahmen hat.