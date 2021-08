Lager

30.08.2021 11:28

Hochregal für Seecontainer erfolgreich getestet

Ein Hochregallager für Seecontainer klingt zunächst ungewöhnlich. Nun hat DP World die Tests des Boxbay-Hochregallagerkonzeptes an der ersten in Originalgröße errichteten Anlage in Dubai abgeschlossen.