IFOY Award 2021: Still siegt

Still bietet besonders leistungsfähige und robuste Flurförderzeuge und Intralogistiklösungen an – das hat die IFOY-Jury in der Vergangenheit durch ihre Preisvergabe bereits mehrfach bestätigt. In diesem Jahr überzeugte der Hamburger Hersteller beim internationalen Wettbewerb einmal mehr als Systemanbieter. Für die Realisierung des neuen Produktionslagers von Danfoss Power Electronics im dänischen Tinglev erhielt der Logistikanbieter den IFOY Award in der Kategorie „Integrated Warehouse Solution“. Für Still ist dies bereits der zehnte Titelgewinn in unterschiedlichen Kategorien.

„Das Danfoss-Projekt stellt ein eindrucksvolles Beispiel dar, wie in Zukunft automatisierte Lager gesteuert, überwacht und analysiert werden“, lautet das Urteil der internationalen Fachjury. Das ausgeführte Gesamtsystem beinhalte bekannte logistische Komponenten, die in ihrem Zusammenspiel – das heißt ihrer Kommunikation über Schnittstellen für Sicherheit, Funktion und Optimierung unter der Verwendung von Deep-Learning-Verfahren – besonders zukunftsweisend seien. Die Funktionalität des realen Automatiklagers ist laut Juryurteil „mustergültig".

Cloud-basierte Ablage realer Betriebsdaten

Für das neue Danfoss-Lager lieferte Still eine Kombination aus jeweils drei automatisierten Serien-Flurförderzeugen (MX-X und EXV) inklusive der Installation aller Systemkomponenten. Für die durchgängige Automatisierung des Materialflusses sind die Serien-Flurförderzeuge mit dem iGo systems Automatisierungskit ausgestattet. Durch identische Komponenten, Steuerungen und Interfaces entsteht ein leistungsfähiges AGV. Diese AGVs werden von einem Transport- und Verkehrsleitsystem gesteuert und überwacht. Transportaufträge erzeugt das WMS im SAP-Host und übergibt sie an das Leitsystem. Dieses erzeugt permanent riesige Mengen wertvoller Daten, mit denen eine genaue Analyse des Automatiklagers in einer Cloud durchgeführt wird.

Das smarte Tool „iGo insights“

Ausgewertet werden diese Daten mit iGo insights, einem Tool, das aus der Fülle der gesammelten Prozessinformationen in der Cloud Zusammenhänge filtert und konkrete Handlungsempfehlungen ableitet. Nach Aussage der IFOY-Jury liefert insbesondere dieses Analysetool „einen weiterführenden hervorragenden Kundennutzen“. Es könne neben technischen Problemen einzelner Flurförderzeuge auch Optimierungspotenziale des Gesamtsystems wie beispielsweise „Bottlenecks“ aufzeigen. Dazu benutzt iGo insights das Prinzip des maschinellen Lernens. Alle Daten, die das Leitsystem über einen längeren Zeitraum gesammelt hat, werden zur Auswertung in die Cloud geladen. Die KI-gestützte Software erkennt im Datenverlauf Strukturen, berechnet Wahrscheinlichkeiten und ermöglicht damit proaktives Handeln.