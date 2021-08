Ikea steigt auf Elektroflotte für sein Logistikzentrum um

Ikea hat es sich zum Ziel gesetzt, sein Wiener Logistikzentrum in Strebersdorf mit modernster und nachhaltigster Technik auszustatten. So hat das Logistikzentrum etwa Europas größten Eisspeicher sowie eine Photovoltaikanlage am Dach.

Zusätzlich setzt der Konzern dort eine EV-Truck-Flotte mit 30 Fahrzeugen ein. Damit könnten bereits im ersten Jahr rund 117.000 Lieferungen emissionsfrei durchgeführt und der CO2-Ausstoß somit um mehr als 300 Tonnen verringert werden, so der Konzern.

Bereits im Juni wurde das erste Quantron Elektrofahrzeug im Logistikzentrum Strebersdorf zur finalen Erprobung eingesetzt. Im Vorfeld wurden die Iveco-Trucks in Zusammenarbeit mit der Quantron AG auf E-Mobilität umgerüstet. Quantron bietet Ikea kompakte EV-Trucks, die sich perfekt für den städtischen Straßenverkehr, aber auch für längere Strecken eignen. Mit einer Reichweite von mindestens 170 km, einer Antriebsleistung von 100 kW und einer maximalen Ladeleistung von 70 kW sind die Elektrofahrzeuge ideal für Strecken zwischen dem Logistikzentrum Strebersdorf, anderen Standorten und Lieferadressen von Kunden und Kundinnen ausgerüstet.

Damit der Beladevorgang so effizient und durchdacht wie möglich abläuft, wurde in Zusammenarbeit mit Klampfer Elektroanlagen GmbH ein Plan entwickelt, der dafür sorgt, dass die LKWs beim Beladen nicht nur mit neuer Ware gefüllt, sondern auch mit Energie für die nächste Tour geladen werden. Dieser Vorgang spart nicht nur Zeit, sondern schont mit effizienter Energienutzung auch die Umwelt.

Mit insgesamt 28 Ladesäulen mit Schnellladefunktion und einer Leistung von bis zu 75 kW, kann ein EV-Truck pro Tag rund drei Liefertouren fahren. „Der Strom kommt aus 100 Prozent erneuerbarer Energie sowie aus der Einspeisung vorhandener Photovoltaikanlagen,“ erklärt Claes Lindgren, Country Customer Fulfillment Manager bei IKEA Österreich.

Ikea Österreich hat es sich zum Ziel gesetzt, bis Ende 2021 alle Lieferungen in Wien emissionsfrei durchzuführen. So wird im ersten Schritt auf die emissionsfreie Zustellmethode durch Elektrofahrzeuge bei Lieferungen vom Logistikzentrum in Wien Strebersdorf in alle 23 Wiener Gemeindebezirke und im Umkreis von 30 Kilometern zum Logistikzentrum umgestellt. Das führt dazu, dass die emissionsfreie Zustellung auch von den Einrichtungshäusern Wien Nord und Vösendorf erfolgt.

Im ersten Jahr handelt es sich um ca. 117.000 Lieferungen von Strebersdorf, die emissionsfrei durchgeführt werden, was mehr als 65 Prozent aller Zustellungen im Raum Wien entspricht. Umgerechnet sind das 1,5 Millionen Straßenkilometer und somit mehr als 300 Tonnen Reduzierung an CO2-Ausstoß.