Ikea will mit eigener E-Flotte emissionsfrei liefern

Der große CO2-Fußabruck und der Ausstoß von Treibhausgasen bei Lieferketten ist ein Problem mit verheerenden Auswirkungen auf das Klima. Aus diesem Grund hat es sich der schwedische Möbelhersteller zum Ziel gesetzt, „people & climate positive“ zu werden und setzt ab sofort auf Elektrokraft. Bei dieser Unternehmensstrategie soll Nachhaltigkeit genutzt werden, um Innovationen voranzutreiben. Daher wird in neue Geschäftsmodelle wie Elektrofahrzeuge investiert. „Durch den Einsatz eigener Elektrofahrzeuge möchten wir schädliche Emissionen einsparen und die Ressourcen unseres Planeten schützen“, so Alpaslan Deliloglu, Country Manager und Chief Sustainability Officer bei Ikea Österreich. Österreichweit sollen alle Kund*innenbestellungen bis 2025 emissionsfrei durchgeführt werden – bereits ab August 2021 erfolgen viele Zustellungen im Großraum Wien durch eine eigene Elektrofahrzeugflotte.

Wann geht es los?

Das erste Quantron Testfahrzeug ist bereits seit Anfang Juni im Logistikzentrum Strebersdorf im Einsatz. Im Vorfeld werden die Iveco-Trucks in Zusammenarbeit mit Quantron AG auf E-Mobilität umgerüstet. Der Startschuss für die Anlieferung der Flotte von 30 4,2-Tonnen schweren Lastkraftfahrzeugen erfolgt Anfang August. Aktuell errichtet die Firma G. Klampfer die notwendige Ladeinfrastruktur. Die Umstellung auf Elektrofahrzeuge ist mit einer CO2-Einsparung von mehr als 304 Tonnen pro Jahr gleichzusetzen – das entspricht mehr als 1,5 Millionen Streckenkilometern.

Elektrokraft für die Umwelt

In einem ersten Schritt wird auf emissionsfreie und umweltfreundlichere Zustellmethoden durch Elektrofahrzeuge bei Lieferungen vom Logistikzentrum in Wien Strebersdorf in alle 23 Wiener Gemeindebezirke und im Umkreis von 30 Kilometer zum Logistikzentrum umgestellt. „Im ersten Jahr handelt es sich hierbei um ca. 117.000 Lieferungen. Das entspricht mehr als 65 Prozent aller Zustellungen im Raum Wien“, erklärt Claes Lindgren, Head of Customer Fulfillment bei Ikea Österreich. Während die Lkw Energie tanken, können sie beladen werden: Dazu dienen 28 Ladesäulen mit Schnellladefunktion mit einer Stärke von bis zu 75 Kilowatt. Als positiver Klimaaspekt kommt der Strom, mit dem die Flotte versorgt wird, aus 100 Prozent erneuerbaren Energien sowie aus der Einspeisung vorhandener Photovoltaikanlagen.