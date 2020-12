Im nächsten Leben werde ich Frachter

P2F - Passenger to Freight. Kühne + Nagel unterstützt die Umrüstung von Passagierflugzeugen auf Frachter mit einer integrierten End-to-End Logistiklösung. Wegen veränderten Anforderungen an den Frachtmarkt und einer großen Menge an nicht genutzter Passagierausrüstung aufgrund der Covid-19-Pandemie, hat Kühne + Nagel seinen KN InteriorChain-Service auf P2F-Umbauten ausgerichtet.

Veränderungen der P2F-Umrüstung

Das Wachstum der Luftfracht, besonders für den elektronischen Handel, macht es nötig, mehr als 1.500 Flugzeuge vom Passagier- zum Frachtflugzeug umzubauen. Die P2F-Umrüstung erfordert einige Änderungen am Flugzeug, beispielsweise die Installation der Hauptdeck-Ladetür, des Bodengitters und der Frachterbodenplatten für ein höheres Gewicht sowie die Entfernung jeglicher Passagierausstattungen.

Laut Erik Goedhart, Senior Vice President, Global Head of Aerospace bei Kühne + Nagel, können Kunden mit der Umrüstung von Passagierflugzeugen im Ruhestand auf langlebige Frachter ihren Betrieb skalieren, Kosten senken und die Frachtkapazität steigern.