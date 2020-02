Inconso: Advanced Robotics

Zudem wird mit dem neuen Release des Slotting-Moduls die KI-basierte Weiterentwicklung von Inconso Lösungen konsequent weiterverfolgt. Mit der nahtlosen Einbindung von autonomen mobilen Robotern (AMR) lassen sich beispielsweise Pickprozesse im Lager grundsätzlich neu definieren.

Durch ihre hohe Flexibilität, etwa durch die dynamische Anpassung an das Flächenlayout, ergeben sich potenzielle Einsatzmöglichkeiten sowohl in manuell geführten Bereichen als auch im hochautomatisierten Umfeld. Inconso zeigt diese Optimierungsszenarien rund um Advanced Robotics auf Basis der Inconso Logistics Suite. Als SAP-Service Partner mit Recognized Expertise präsentiert Inconso zudem neueste Entwicklungen im Bereich der SAP Supply Chain Execution Plattform und Migrationsszenarien für einen nahtlosen Übergang in die Business-Suite SAP S4/HANA.