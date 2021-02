Induktives Ladesystem für neuen Magazino-Roboter

Mit Soto 2 automatisiert Magazino die Materialversorgung in der produzierenden Industrie. Der mobile Roboter transportiert Kleinladungsträger mit Bauteilen vom Lager zur Montagelinie, sammelt das Leergut wieder ein und bringt es zum Lager zurück. Um die Produktivität zu erhöhen, hat Magazino in Soto 2 die Energiesysteme von Wiferion integriert. „Im Versorgungsprozess steht Soto an definierten Übergabestationen während des Be- und Entladens der Kleinladungsträger. Durch In-Process-Charging können wir diese Standzeiten für das Aufladen der Batterie nutzen, ohne dass der Roboter seinen Workflow unterbrechen muss“, erklärt Benjamin Sommer, Head of Sales & Marketing bei Magazino. Nähert sich ein Roboter einem Ladepunkt, startet die Energieversorgung vollautomatisch in weniger als einer Sekunde. Selbst kürzeste Stopps können für eine effiziente Energieversorgung genutzt werden. Je nach Anwendung lassen sich so mehr als 20 Stunden Einsatzzeit der Roboter realisieren. Im Idealfall können zusätzliche Flächen für die Unterbringung einer stationären Ladeinfrastruktur entfallen.

Energielösung aus einer Hand

Neben dem induktiven Batterieladesystem etaLINK 3000 hat das Robotik-Unternehmen auch die etaSTORE Lithium-Ionen-Batterien von Wiferion implementiert. Für Benjamin Sommer liegen die Vorteile einer All-in-One-Energieversorgung auf der Hand: „Wiferion liefert uns ein perfekt aufeinander abgestimmtes Energiesystem aus Ladeeinheit und Batterie, was die Systemsicherheit noch einmal deutlich erhöht.“ Zudem verfügt das integrierte Batteriemanagementsystem über eine Spannungsabschaltung, wodurch die Batterie vor Tiefenentladung geschützt ist.

Aktuell befindet sich das SOTO 2-Projekt in der Pilotierungsphase. Der weltweite Flotteneinsatz ist zum Jahresende 2022 geplant.