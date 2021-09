Ist ein britischer Logistikverband für Sprit-Panikkäufe verantwortlich?

Seit Wochen warnt der britische Logistikverband Road Haulage Association (RHA) vor einem massiven Fahrermangel in Großbritannien. Nun macht ihn der britische Verkehrsminister Grant Shapps für Panikkäufe an Tankstellen verantwortlich.

Es handle sich um eine "künstlich herbeigeführte Situation", sagte Shapps am Sonntag dem Sender Sky News. Ein Transportverband habe die Medien mit Informationen über ein nicht öffentliches Treffen gefüttert. "Das hat, wie zu sehen ist, für ziemlich viel Besorgnis geführt, da die Menschen natürlich auf diese Dinge reagieren", sagte Shapps.



Er nannte den Verband nicht namentlich, aus Regierungskreisen wurde aber auf den größten Logistikverband Road Haulage Association (RHA) gedeutet, der seit Wochen schnelle Maßnahmen gegen einen eklatanten Lastwagenfahrermangel fordert. Der RHA schätzt, dass etwa 100.000 Fahrer benötigt werden. Wegen der Krise kam es zu leeren Regalen, zuletzt konnten einige Tankstellen nicht mehr mit Kraftstoff beliefert werden. Als Reaktion will die Regierung nun doch bis zu 5.000 Arbeitsvisa für ausländische Lkw-Fahrer vergeben. Seit dem Brexit hemmen strenge Einwanderungsregeln den Zuzug von Fachkräften.

Shapps versuchte, die Bevölkerung zu beruhigen. "Die gute Nachricht ist, es gibt ausreichend Kraftstoff. Die schlechte Nachricht ist, dass wir weiterhin Schlangen (an Tankstellen) sehen werden, wenn alle weiterhin tanken, obwohl sie nicht müssen." Er forderte die Autofahrer auf, Maß zu halten und vernünftig zu bleiben.

Versorgung von Lebensmitteln "auf Messers Schneide"

Vor kurzem haben auch mehrere britische Lebensmittelfirmen und Verbände angesichts der angespannten Versorgungslage Alarm geschlagen und vor Hamsterkäufen in der Weihnachtszeit gewarnt. Die Lebensmittelversorgung des Landes stehe "auf Messers Schneide", schrieb die Chefin des Bauernverbands National Farmers' Union, Minette Batters, in einen Brief an Premierminister Boris Johnson, der von mehreren Lebensmittelverbänden unterzeichnet wurde.

Man brauche Notfallvisa, um ausländische Arbeitskräfte rekrutieren zu dürfen. "Ohne das werden wir mehr leere Regale haben, und Verbraucher werden Panikkäufe machen, um durch den Winter zu kommen", schrieb Batters.

In den vergangenen Monaten waren in Großbritannien immer wieder Engpässe bei verschiedenen Produkten aufgetreten, so dass einige Regale leer blieben. Das liegt vor allem an einem starken Mangel an Arbeitskräften in der Landwirtschaft und bei Lastwagenfahrern, der sich durch Brexit und Pandemie verschärft hat. Nun belasten zusätzlich hohe Gaspreise und ein damit verbundener Mangel an CO2, der für die Verpackung von Fleisch und anderen frischen Produkten genutzt wird, die Branche zusätzlich. (apa/dpa)