IT: Wie gelingt permanente Wachsamkeit?

Die hochkomplexen und stark optimierten Wertschöpfungsketten können in einer digitalisierten Welt nur funktionieren, wenn parallel zu den Warenströmen die entsprechenden Daten fließen. Diese Daten müssen verfügbar, korrekt und vertraulich sein und weltweit allen gesetzlichen Anforderungen genügen. Die Informationssicherheit bei Dachser richtet sich konsequent an vier Dimensionen aus: Verfügbarkeit, Integrität, Vertraulichkeit und Compliance.

Zertifizierte IT-Sicherheit

Infolge des internationalen Wachstums des Unternehmens wurden die IT-Systeme weltweit integriert und standardisiert. Anspruchsvolle Schnittstellen wurden zu den Systemen der Kunden gebaut. Seit bereits zehn Jahren ist Dachser nach der international anerkannten Norm für Informationssicherheit, ISO 27001, zertifiziert. Die Prozesse um die Bewertung von Risiken oder die Behandlung von Schwachstellen und Vorfällen wurden durch die Zertifizierung früh etabliert und in den betrieblichen Alltag eingeflochten.

Cyber-Sicherheit durch jeden Einzelnen

Sicherheit entsteht immer durch das Zusammenwirken von Technik und der richtigen Bedienung. Und das ist nicht nur in der IT so: „Es reicht nicht ein Schloss an der Haustür zu haben, man muss es auch abschließen und sollte keinen Reserveschlüssel unter die Fußmatte legen. Deshalb ist der Beitrag, den jede Kollegin und jeder Kollege täglich leistet, nicht hoch genug zu schätzen“, sagt Christian von Rützen, Department Head IT Strategy Implementation bei Dachser und ergänzt: „Dies betrifft vornehmlich drei Aspekte: Ein gesundes Maß an Vorsicht und Aufmerksamkeit im Umgang mit E-Mails und Web, das Melden von Vorfällen und das Befolgen der Sicherheitsrichtlinien.“

© Dachser Christian von Rützen, Department Head IT Strategy Implementation bei Dachser.

Herausforderungen an die Informationssicherheit in Zukunft

In der Informationssicherheit spiegeln sich die Herausforderungen der digitalen Transformation wider: Das Bestehende schützen, gleichzeitig neues Schaffen und alle Beteiligten in diesem Prozess mitnehmen. Diesen Dreiklang sauber zu spielen, sieht die Dachser IT als größte Herausforderung der kommenden Jahre.