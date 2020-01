JCL kauft Spedition Resch

JCL Logistics hat die Spedition Resch GmbH mit Sitz in Oberwang (OÖ) gekauft. Die Spedition wird mit dem gesamten Fuhrpark und allen Mitarbeitern am Standort integriert und als Filiale weitergeführt.

Das 2000 gegründete Unternehmen hat seine Kernkompetenz in der Möbellieferung und der Montage. „Die Übernahme ist ein weiterer Schritt zum Ausbau unserer Position in diesem Bereich. Mit dieser Erweiterung gewähren wir lokalen und internationalen Kunden einen stärkeren Zugang zu unserem B2C-Leistungsportfolio in Österreich“, sagt Andreas Weiss, COO Contract Logistics der JCL Gruppe.