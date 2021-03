Jungheinrich liefert automatisches Lagersystem an ABG

Der internationale Spirituosenhersteller Amber Beverage Group (ABG) hat den Intralogistik-Experten Jungheinrich mit dem Bau eines automatischen Hochregallagers im Wert von 15,5 Millionen Euro in der lettischen Hauptstadt Riga beauftragt. „Für uns ist es sehr wichtig, unseren Partnern in mehr als 185 Ländern ein effizientes Fracht- und Palettenmanagement zu gewährleisten sowie die Geschwindigkeit der Entwicklung von Investitionsprojekten beizubehalten, die für unser Unternehmen charakteristisch sind“, kommentiert Jekaterina Stuģe, CEO der Amber Beverage Group. „Der größte Teil unserer Investitionen wird in die Hightech-Ausstattung für unser neues Lager fließen. Das unterstützt einmal mehr unseren ehrgeizigen Plan, zu einem der zehn einflussreichsten und modernsten Akteure in der weltweiten Spirituosenindustrie zu werden“, so Stuģe.

Das kann das automatische Lagersystem

„Aufgrund seiner Komplexität und seines Automatisierungsgrades ist dieses Projekt nicht nur für den baltischen Markt, sondern auch europaweit von Bedeutung. Wir werden moderne Regalbediengeräte für Paletten und Kleinteile, Fördertechnik, automatische Order-Picking-Systeme wie Pick-by-Light und Put-by-Light sowie Fahrerlose Transportfahrzeuge installieren und mit einem leistungsfähigen Warehouse Management System verbinden“, kommentiert Māris Supe, Vertriebsleiter bei Jungheinrich Lift Truck im Baltikum.

Die Amber Beverage Group investiert über 33 Millionen Euro in das Projekt, welches in Zusammenarbeit mit Spezialisten für Künstliche Intelligenz realisiert wird. Für die erste Bauphase werden mehr als 24.000 Quadratmeter erworben, um auf dieser Fläche automatisierte Auftragslager, Montage- und Ausgabebereiche sowie einen Verwaltungsbereich zu schaffen. Im Hochregalbereich des Lagers sind alle Prozesse vollautomatisiert. Insgesamt können Paletten auf neun Regalebenen übereinandergelagert werden. Damit erreicht das Lager eine Gesamthöhe von 24 Metern. Während die derzeitige Lagerkapazität des Unternehmens 25.000 Palettenstellplätze beträgt, wird das neue Lager Platz für 35.000 Paletten bieten und die Lagerkapazität kann bei Bedarf auf 45.000 Palettenstellplätze erhöht werden. Durch den Bau des neuen Lagers werden die drei bisher bestehenden Lagerhäuser der Amber Beverage Group zusammengelegt.