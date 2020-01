Kapazitäten im Dezember deutlich zurückgegangen

Um ein Fünftel ist die kurzfristig verfügbare Kapazität an freiem Frachtraum im Dezember 2019 gesunken. Die Folge waren Transportpreise, die gegenüber dem Vormonat um mehr als acht Prozent gestiegen sind.

Die monatliche Entwicklung der verfügbaren Transportkapazität folgte damit 2019 bis zuletzt dem Trend des Vorjahres sowie einem saisonal bekannten Muster. Über das Jahr wurde jedoch stets deutlich mehr freier Frachtraum tagesaktuell angeboten als 2018.

Oliver Kahrs, Geschäftsführer der Transporeon-Tochter Tim Consult, erklärt dazu: „Die Erhebungen unseres Transport Market Monitors waren damit Monat für Monat ein verlässlicher Frühindikator für die schwache wirtschaftliche Entwicklung in Europa.“

Die Entwicklung vom Dezember sei allerdings leider kein Beleg für eine Belebung der Konjunktur, sagt Oliver Kahrs – „Auf eine erste Erholung der industriellen Auftragslage weisen jedoch die geringeren kurzfristig verfügbaren Kapazitäten hin, und das branchenübergreifend. Der Trend hat im Dezember erstmals auch Schlüsselindustrien spürbar erfasst.“

So reduzierte sich das Angebot an tagesaktuell am Spotmarkt angebotenem Frachtraum gegen Ende des Jahres auch in der Chemiebranche (-19,7 %), der Stahl und Metall verarbeitenden Industrie (-16 %) und im Automobilsektor (-8,4 %). Die Transportpreise sind im Dezember ebenfalls in allen im TMM dokumentierten Branchen gestiegen. „Das deutet darauf hin, dass die Transportdienstleister nach dem Jahreswechsel weiterhin mit einer positiven Entwicklung der Auftragslage rechnen.“

Der Transport Market Monitor (TMM) basiert auf den Spotmarkt-Daten der Transporeon-Plattformen mit über 20 Milliarden Euro Frachtumschlag pro Jahr. Seine Auswertungen werden aus mehr als 1,8 Millionen Frachtaufträgen generiert, die jährlich über den Spotmarkt von Transporeon abgewickelt und anschließend von Tim Consult analysiert werden. Damit liefert der Transport Market Monitor besonders valide, höchst präzise und transparente Informationen.