Kardex Group: ​​​​​​​Virtuelle Sicht

Die Kardex Group zeigt am Beispiel von Online-Händlern, wie ein Mix aus Groß- und Kleinmengen-Kommissionierung sowie das Bewegen und Lagern nicht-standardisierter Ladungsträger gehandhabt werden kann – und greift dabei unter anderem auch auf VR-Technologien zur Darstellung zurück.

In der großformatigen Virtual-Reality-Area lassen sich in der virtuellen Welt reale Anlagen konfigurieren und Abläufe simulieren, was den Planungsaufwand erheblich reduziert. Gezeigt wird die Kommissionierung von Kleinteilen aus dem Vertical Buffer Module LR 35 von Kardex Remstar.

Abgerundet wird die logistische Prozesskette durch das automatische, virtuell am Stand dargestellte MSequence-Pufferlager von Kardex Mlog. Filialgerecht kommissionierte Trolleys werden hier vor der Tourenzuordnung und Verladung automatisiert gepuffert.