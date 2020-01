Karstadt Kaufhof startet eigene Logistik

Die deutsche Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof, die zur Signa-Gruppe des Tiroler Immobilieninvestors René Benko gehört, gründet mit der deutschen Transport- und Logistikgruppe Fiege-Gruppe ein Joint Venture. Fiege ist weltweit aktiv und auch mit einem Lager-Standort in Österreich (Wien Simmering) vertreten, wie der Internetseite zu entnehmen ist.



Bei der österreichischen Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) ist der Deal am 27. Jänner angemeldet worden.



Demnach beabsichtigen die Fiege Warenhaus Logistik GmbH & Co. KG (Greven, Deutschland) und die Galeria Karstadt Kaufhof GmbH (Essen, Deutschland), ein "Vollfunktions-Gemeinschaftsunternehmen" zur Organisation und Koordinierung von Transportleistungen zugunsten der Galeria Karstadt Kaufhof GmbH mit Sitz in Greven, Deutschland, zu gründen.



An diesem Gemeinschaftsunternehmen werden die Fiege Warenhaus Logistik zu 51 Prozent und Galeria Karstadt Kaufhof zu 49 Prozent beteiligt sein. Die wesentlichen in das Gemeinschaftsunternehmen einzubringenden Betriebsmittel würden von DHL Solutions Fashion GmbH (Unna, Deutschland) erworben.



In dem neuen Gemeinschaftsunternehmen geht es um Kontraktlogistik, Speditionsleistungen, Transportleistungen und Paketdienstleistungen. (apa/red)

