Kauftregional.at hebt ab

Dass die aktuelle Situation den regionalen Einkauf befördern könnte, vermuten viele. Das im März ins Leben gerufene Internetportal Kauftregional.at bestätigt die Vermutung.

Auf dem Portal können sich alle Unternehmen kostenlos eintragen, die ihre regionalen Produkte im Internet anbieten oder Liefer- oder Abholdienste eingerichtet haben.

Initiator Roland Bamberger: „Neben Restaurantbetrieben, Geschäften aus dem Lebensmittelbereich und kleineren, noch nicht so bekannten Online-Shops sind wir auch auf der Suche nach vielen Klein- und Kleinstunternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen, die in der derzeitigen Ausnahmesituation ihre Waren nicht mehr im Geschäft verkaufen dürfen und nun auf die Zustellung oder Abholung ihrer Produkte setzen.“

1.505 Anbieter

Mit 1. April sind 1.505 Anbieter dem Aufruf gefolgt. Am meisten davon in Oberösterreich mit 538 Geschäften, gefolgt von Salzburg (336), Niederösterreich (142), Wien (134), Steiermark (82), Tirol (48), Kärnten (34), Vorarlberg (26) und dem Burgenland (13) sowie zahlreichen Geschäften ohne Zuordnung zu einem Bundesland.

Laut Roland Bamberger soll die Initiative auch nach dem Ende der Corona-Krise bestehen bleiben: „Der regionale Einkauf wird in Zukunft an Bedeutung gewinnen, und er ist auch überlebensnotwendig für die vielen kleinen Betriebe in Österreich.“