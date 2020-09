Keine Chance für Unfälle

Unfallort Laderampe

Unfallfreie Arbeitsabläufe sind der Wunschgedanke jedes Logistikbetriebs. Doch gerade dort, wo permanent Waren verladen werden, herrschen gefährliche Bedingungen. Ein besonders hohes Risiko entsteht an der Verladerampe durch Fahrzeuge, die unzureichend oder gar nicht gesichert sind. Auflieger können sich durch die Bewegungen der Be- und Entladung „schleichend“ von der Laderampe entfernen oder der Lkw-Fahrer fährt noch während des Verladevorgangs vorzeitig ab. Solche Situationen können zu katastrophalen Unfällen führen. Man stelle sich nur den Absturz eines Gabelstaplers von der Laderampe vor. Manche Betriebe versuchen das Risiko mit Radkeilen zu mindern. Diese bieten jedoch nur minimalen Schutz, denn sie sind leicht überfahrbar und müssen zudem im Gefahrenbereich manuell platziert werden.

Einfache Funktion – vielfache Sicherheit

Mehr Sicherheit bietet eine Fahrzeugverriegelung, die automatisch ausgelöst wird, wie das Global Wheel-Lok von Rite-Hite. Das flexible System wird direkt vor der Laderampe auf den Boden montiert und sichert nahezu alle Arten von Aufliegern. Das Prinzip ist genial: zum Auslösen der Verriegelung nutzt das Global Wheel-Lok einfach die Rückfahrenergie des andockenden Fahrzeugs. Beim Heranfahren an die Verladerampe wird der Lkw zwischen zwei Radführungen positioniert. Das Hinterrad berührt dabei den Auslöser des Verriegelungsarms, der automatisch die Reifengröße erfasst und sich mit dem zurücksetzenden Fahrzeug in Richtung Laderampe bewegt. Dort erreicht der Verriegelungsarm seine volle Höhe und arretiert den Lkw zuverlässig mit einem Zugkraftwiderstand von bis zu 142 kN.

Klare Kommunikation verhindert Missverständnisse

Sobald das Fahrzeug in Position ist, drückt das Personal in der Verladestelle die Verriegelungstaste am Steuerkasten. Während der Be- und Entladung informieren rote und grüne Signalleuchten den Fahrer und das Verladepersonal permanent über den jeweiligen Verladestatus. So werden Missverständnisse vermieden und die Sicherheit an der Verladestelle deutlich verbessert. Das Fahrzeug wird erst nach Beendigung des Verladevorgangs mit der Entriegelungstaste wieder freigegeben.

Geringer Aufwand – maximale Verfügbarkeit

Robustes Material aus hochwertigem Stahl und das einfache elektromechanische Design mit nur wenigen beweglichen Teilen machen das Global-Wheel Lok zu einer bewährten Fahrzeugverriegelung mit geringem Wartungsaufwand und maximaler Verfügbarkeit. Das System funktioniert ganzjährig bei allen Wetterbedingungen. Selbst bei Stromausfall bleibt die mechanische Verriegelung arretiert, kann aber manuell freigegeben werden, falls nötig.

Eine lohnende Investition

Die Fahrzeugverriegelung Global Wheel-Lok von Rite-Hite ist für den Logistikbetrieb eine lohnende Investition. Dank ihrer sicheren Funktion trägt sie maßgeblich zur Verhütung von lebensgefährlichen Unfällen an der Verladestelle bei. Neben dem hohen Sicherheitsgewinn erspart sie dem Unternehmen erhebliche Kosten für eventuelle Unfallfolgen wie Personalausfall, Zeitverlust durch Unfallrecherchen, beschädigte Produkte und Ausrüstung sowie die Unterbrechung der Lieferkette.

Noch mehr Sicherheit durch vielseitige Anbindungsmöglichkeiten

Die Verbesserung von Schutz, Sicherheit, Produktivität und Energieeffizienz an der Verladestelle hat bei Rite-Hite oberste Priorität. Hierzu bietet das Unternehmen ein breites Spektrum an hochwertigen Systemlösungen wie Überladebrücken, Tore und Sicherheitsbarrieren, mit denen das Global Wheel-Lok System kombiniert werden kann. So entsteht ein effektiver Rundumschutz für das Verladepersonal. Auch mit aktiven Gebäudesicherheitssystemen kann die Fahrzeugverriegelung verbunden werden, um die Sicherheit auf dem Werksgelände zu erhöhen.

(Entgeltliche Einschaltung)