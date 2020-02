Klinkhammer: ​​​​​​​Shuttles mit KI

E-Commerce und Retail-Anbieter, die flexible, skalierbare automatische Lagersysteme suchen, können ab sofort das Skypod-System der Firma Exotec Solutions integriert in ihre Gesamtlogistik mit Lagerverwaltungssoftware und Service von Klinkhammer beziehen. Die Flotte der autonomen Roboter-Shuttles kann im automatischen Kleinteilelager und auf dem Boden fahren.

Mittels KI werden die Roboter-Shuttles in alle Richtungen und in die Höhe bewegt. Sie entnehmen Warenbehälter aus Regalen mit bis zu zehn Metern Höhe und transportieren sie zu den Kommissionierern. Eine aufwendige Fördertechnik-Vorzone und Heber-Technologie, wie dies bei konventionellen Shuttlelagern der Fall ist, kann dadurch vermieden werden. Das System lässt sich durch den Einsatz zusätzlicher Roboter-Shuttles an die dynamische Marktentwicklung der Kunden anpassen.