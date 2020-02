Logistikzentren

28.02.2020 11:23

Klinkhammer stattet Logistikzentrum von Hauff aus

Am Firmensitz im Baden-Württembergischen Hermaringen baut Abdichtungs-Spezialist Hauff mit Klinkhammer ein neues automatisiertes Logistikzentrum und bindet dieses an die bestehende Produktion an.