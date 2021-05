Knapp plant erstes automatisiertes Online Fulfillment Center für Woolworths

Um die Bedürfnisse des E-Commerce-Lebensmittelhandels in Western Sydney optimal bedienen zu können, plant Woolworths die Realisierung eines neuen, automatisierten Fulfillment Centers für E-Commerce-Bestellungen. Wird der Entwicklungsantrag für das Projekt vom NSW Department of Planning genehmigt, schafft das 22.000 Quadratmeter große Fulfillment Center in Auburn bis zu 250 Vollzeit-Arbeitsplätze. Zusätzlich entstehen 440 Jobs während des Aufbaus der Anlage.

Knapp ist Partner bei der Realisierung des Projekts. Innovative Technologien ermöglichen den Personal Shoppern von Woolworths über 50.000 Bestellungen pro Woche zusammenzustellen und zu versenden. Die Pläne entstanden durch das Umsatzwachstum im Onlinehandel: 92 Prozent von Juli bis Dezember 2020. Somit machen die Umsätze aus dem Onlinehandel rund acht Prozent des Gesamtumsatzes bei Woolworths aus.

Neues Wachstumspotenzial für den Online-Lebensmittelhandel

Das starke Wachstum im E-Commerce-Geschäft erfordert dieses Investment im Bereich Online-Fulfillment in Auburn. Es baut auf die kürzlich getätigten Investitionen in eine Micro Fulfillment-Lösung von Takeoff auf, welche auch mit der Technologie von Knapp ausgestattet wurde. Die MFCs kommen in Auckland in Carrum Downs, Victoria, Moorehouse, Christchurch und Penrose zum Einsatz.

Auburn wird dieselbe Knapp-Technologie verwenden, jedoch in einem weit größeren Ausmaß. Dies bietet Vorteile für die Effizienz, während sich neues Wachstumspotential für Woolworths eröffnet. Mit geplanten Investments in die Bereiche Pick-up, In-Store-Abwicklung sowie Lieferung auf Abruf bleiben die Woolworths-Stores weiterhin ein wichtiger Bestandteil des Onlinehandel-Netzwerks.

Der Aufbau soll 2021 starten. Der Go-Live ist für 2024 geplant.