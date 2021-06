Knapp-Shuttle-Lösung bringt mehr Durchsatz und Flexibilität

Service Best International kann damit nicht nur schneller ausliefern, sondern auch das Geschäft weiter ausbauen. Auch ist die Lösung flexibel genug, um das Artikelspektrum laufend zu erweitern. Das Ware-zur-Person-Prinzip bei der Kommissionierung sorgt für Ergonomie, Effizienz und Fehlerfreiheit an den Arbeitsplätzen. Eine automatische Versandsortierung steigert den Durchsatz. „Die Bedürfnisse und Anforderungen, die der Markt an Service Best International stellt, werden immer spezifischer und erfordern mehr Effizienz im Logistikprozess. Um für die Zukunft gerüstet zu sein, haben wir uns für einem hohen Grad an Automatisierung entschieden“, so Rene de Vries, Director of Operations bei Service Best International.

Das Lager wächst mit den Anforderungen

Erhöhte Nachfrage führt zu höheren Anforderungen an das automatisierte Lagersystem. Daher ist das System so konzipiert, dass alle Systeme – vom OSR Shuttle über die Pick-it-Easy-Arbeitsplätze bis zu den automatischen Stationen zum automatischen Aufrichten, Verschließen und Deckeln von Versandkartons – einfach erweitert werden können.