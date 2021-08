Konecranes-Chef Rob Smith wechselt als Vorstandsvorsitzender zur Kion-Group

Der in Deutschland eingebürgerte US-Amerikaner Rob Smith wird neuer Vorstandsvorsitzender der Kion Group. Der Aufsichtsrat des Intralogistik-Konzerns hat den 56-Jährigen mit Wirkung vom 1. Jänner 2022 zum Nachfolger des langjährigen Vorstandsvorsitzenden Gordon Riske bestellt.

Riske scheidet zum 31. Dezember 2021 aus dem Vorstand aus – sechs Monate vor Vertragsende bei Erreichen der regulären Altersgrenze von 65 Jahren.

„Wir freuen uns sehr, einen der profiliertesten globalen Top-Manager der Investitionsgüterindustrie mit ausgewiesener Kapitalmarkt-, M&A- sowie Digitalisierungs-Erfahrung für die Kion Group gewonnen zu haben. Rob Smith bringt alle Erfahrungen und die Führungspersönlichkeit mit, um den Wachstumskurs der KION Group nahtlos fortzusetzen,“ sagte Michael Macht, Vorsitzender des Aufsichtsrats.

Konecranes steckt mitten im Merger mit Cargotec

Rob Smith, derzeit noch Präsident und CEO des finnischen Konzerns Konecranes, verlässt das Unternehmen mit 31. Dezember 2021 und beginnt sofort mit seiner neuen Aufgabe. Der CFO von Konecranes, Teo Ottola, der auch als stellvertretender CEO fungiert, wird ab dem 1. Januar 2022 bis zum Abschluss der geplanten Fusion zwischen Konecranes und der Cargotec Corporation, die derzeit für Ende des ersten Halbjahres 2022 erwartet wird, als Interims-CEO fungieren.

Vor seiner Tätigkeit bei Konecranes war Smith Senior Vice President & General Manager Europe, Africa and Middle East des global agierenden Landmaschinenkonzerns AGCO Corporation. Davor war er in Managementpositionen in Unternehmen der Automobilzuliefer- und der Investitionsgüterindustrie in den USA, Frankreich und Deutschland tätig. Smith hält einen BSE in Systems Engineering der Princeton University, einen MBA in International Operations & Finance der University of Texas at Austin – Red McCombs School of Business. Er hat an der WHU – Otto Beisheim School of Management nach dem Abschluss als Dipl.-Kaufmann mit einer Dissertation zu Supply Chain Management zum Dr.rer.pol. promoviert.