Kühne+Nagel: Größte Aquisition in der Geschichte

Kühne+Nagel unterzeichnet verbindliche Verträge zur Übernahme von Apex International Corporation ("Apex"). Das Unternehmen ist eines der führenden Logistikanbieter in Asien, insbesondere im transpazifischen und innerasiatischen Raum. Apex wurde 2001 in China gegründet und hat im Laufe der Jahre in ganz Asien und darüber hinaus expandiert. Mit rund 1.600 Mitarbeitenden erwirtschaftet Apex einen Jahresumsatz von über 2,1 Milliarden Schweizer Franken. Im Jahr 2020 wickelte das Unternehmen ein Luftfrachtvolumen von rund 750.000 Tonnen und ein Seefrachtvolumen von 190.000 TEU ab.

Fokus auf Asien

Detlef Trefzger, CEO der Kühne + Nagel International AG, sagt: „Mit dem Zusammenschluss von Apex und Kühne+Nagel können wir unseren Kunden ein attraktives Leistungsangebot im wettbewerbsintensiven, asiatischen Logistikmarkt anbieten – insbesondere in den Bereichen E-Commerce-Fulfilment, Hi-Tech und E-Mobility.“ Und Jörg Wolle, Präsident des Verwaltungsrats der Kühne + Nagel International AG, kommentiert: „In den vergangenen Jahren hat Kühne+Nagel die Aktivitäten im asiatisch-pazifischen Raum intensiv und strategisch ausgebaut. Die Übernahme von Apex ist ein wichtiger Meilenstein unserer Strategie mit Fokus auf Asien, eine der schnellst wachsenden Regionen der Weltwirtschaft.“

Die Akquisition steht unter dem Vorbehalt der üblichen vertraglichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Genehmigung durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden. Nach Abschluss der Transaktion wird das Unternehmen innerhalb der Kühne+Nagel-Gruppe weiterhin eigenständig agieren. Über weitere Details der Transaktion haben beide Parteien zum jetzigen Zeitpunkt Stillschweigen vereinbart.