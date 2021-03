Kühne+Nagel: Neues im Verwaltungsrat

Tobias B. Staehelin wird neu zur Wahl in den Verwaltungsrat der Kühne+Nagel International AG an der Generalversammlung am 4. Mai 2021 vorgeschlagen. Staehelin ist derzeit Vorsitzender der Geschäftsführung bei C. Haushahn in Stuttgart und Mitglied der Geschäftsleitung von Schindler Deutschland in Berlin. Zudem ist er Mitglied des Verwaltungsrates der Schindler Holding AG und der Schindler Aufzüge AG. Per 1. April 2021 wurde er zum Head Group Human Resources in der Konzernleitung von Schindler ernannt.

Der Schweizer ist als Rechtsanwalt zugelassen und auf Gesellschaftsrecht spezialisiert. Sein Studium schloss er an der Universität St. Gallen ab. Zudem besitzt er, nebst einem CEMS-Master in International Management, ein LL.M. der Northwestern University, USA, und des Instituto de Empresa, Spanien.