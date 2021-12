Licht 4.0 für das Lager

Intelligente Lichtsysteme können in Produktion und Logistik für deutliche Einsparungen der Betriebskosten sorgen. Durch eine Verbesserung der Beleuchtungssituation in den Hallen unterstützen neue Lichtanlagen zudem eine Steigerung der Produktivität. Werden energieeffiziente LED-Leuchten durch Steuerungs- und Sensor-Technologie über die gesamte Fläche bewusst geregelt, kann zusätzliches Effizienzpotenzial ausgeschöpft werden.

Durch die direkte Kommunikation zwischen Sensoren und Leuchten sind intelligente Systeme realisierbar, die laut Informationen von Molto Luce Energieeinsparungen von bis zu 90 Prozent sowie eine deutliche Reduktion von CO2 erzielen können. Eine digitale Lichtsteuerung reagiert z.B. auf Bewegungsströme und -zeiten von Personen und passt die Beleuchtung unmittelbar auf aktuelle Situationen an. Erkennen die Sensoren Aktivität in einer Zone, erhöht sich das Beleuchtungsniveau auf einen vordefinierten sinnvollen Wert. In Ruhezeiten wird eine allgemeine Grundlichtsituation mit einem Mindestmaß an Helligkeit hergestellt.

Zudem können Lichtsteuerungsanlagen Daten auslesen, die auch in ein zentrales System eingespeist werden können. Aufzeichnungen zum tatsächlichen Stromverbrauch in einer Zone können für Analysezwecke genützt werden. Überschaubar ist der erforderliche Aufwand für Programmier- und Inbetriebnahme der von Molto Luce eingesetzten Lichtsteuerungsanlage. Sowohl die Steuerung als auch die spätere Anpassung der Anlage ist einfach und über ein Smartgerät bedienbar.

Wieviel Licht braucht ein Lager?

Genügend Licht über die gesamte Regallänge und auch -höhe ist notwendig, damit Bestückung und Entnahme von Artikeln rasch und fehlerlos erfolgen können. Besonders wichtig ist die vertikale Beleuchtungsstärke. Vor allem in Hochregallagern ist diese ein heikler Faktor. Aufgrund der enormen Regalhöhen und der schmalen Gänge werden höchste Anforderungen an die Beleuchtung und die richtige Lichtlenkung gestellt.

Grundsätzlich gilt für Lager- und Produktionshallen gleichermaßen: Alle Arbeitsprozesse werden durch eine gute Ausleuchtung von Regalen, Arbeitsbereichen und Wegen merkbar unterstützt und Unfälle deutlich reduziert. Wo gutes Licht herrscht, ermüden Mitarbeiter weniger, sind konzentrierter und machen auch weniger Fehler.

Das LED-Lichtbandsystem von Molto Luce ist auf maximale Flexibilität ausgelegt. Das System ist einfach und zeitsparend montiert. Eine individuelle Konzeption der Lichtanlage ist mit Hilfe eines Tragschienensystems umsetzbar und kann ganz auf die individuellen räumlichen und ablauforganisatorischen Gegebenheiten zugeschnitten werden. Passende Systemkomponenten wie z.B. lineare Lichteinsätze, Sensoren oder auch Notlichtleuchten sind in vielfältigen Ausprägungen verfügbar und mit der Schiene kombinierbar. Zusätzlich lässt sich das Tragschienensystem mit leistungsstarken Hallen- oder Feuchtraumleuchten zu einer Gesamtlösung ergänzen.