LIS geht nach Spanien

Nach den LIS-Niederlassungen in den Niederlanden, Polen und Frankreich ist jene im Nordwesten Spaniens die vierte in einem ausländischen Markt. Von O Barco in Galizien aus wird ein sechsköpfiges Team sowohl spanische als auch portugiesische Neukunden betreuen.

LIS-Vorstand Magnus Wagner ortet auf der Iberischen Halbinsel generell eine „hohe Nachfrage nach modernen Transport-Management-Lösungen“.

Seit dem Sommer befinden sich die neuen spanischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zur Ausbildung am LIS-Firmensitz in Greven. Anfang 2020 werden sie den Betrieb in O Barco offiziell aufnehmen. Sechs Fachkräfte werden die Geschäftsführung, den Vertrieb, das Projektmanagement und die Kundenbetreuung der LIS Iberia, S.L. abdecken.