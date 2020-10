LK bringt Luftreiniger für die Industrie

Die Pandemie stellt Industriebetriebe unter anderem vor die Herausforderung, Arbeitsplätze regelmäßig zu lüften. Der neue Luftreiniger von LK ist dafür geeignet, die Luft in Hallen von Viren und anderen Schadstoffen frei zu halten.

Einsatzgebiete der Anlage sind alle Fertigungs- und Produktionshallen in Industrieunternehmen sowie produzierende Gewerbehallen. Einsatzfähig ist die Anlage überall dort, wo sich viele Menschen während der Arbeit in der Fertigung, Montage und Produktion aufhalten. Hier besteht aktuell insbesondere die Gefahr, sich über die Luft in den Werkshallen mit Viren wie Covid-19 anzustecken.

Dreistufiges Filtersystem

Die Anlage ist nach einem speziellen dreistufigen Filtersystem gebaut: Zunächst werden grobe Partikel ausgefiltert, dann feinen Partikel, zuletzt Mikropartikel, also Keime im μm-Bereich (darunter fallen auch Viren und Bakterien). Der Abscheidegrad der eingesetzten HEPA-Endfilter liegt bei < 99,995 %.

Die Anlage kann bis zu 10.000 Kubikmeter Hallenluft pro Stunde in der Halle zirkulieren. Die Anlage saugt die Hallenluft an und führt sie gereinigt wieder zu. Bei einer Produktionshalle mit 500 m2 Fläche und sieben Meter Höhe schafft die Anlage also eine 2,85-fache Luftumwälzung pro Stunde. Die 5 x 1,3 x 1,3 Meter messende Anlage kann an der Hallendecke oder am Hallenboden installiert werden.

Individuelle Betriebsweise

Über CO2-Sensoren wird der Kohlenstoffdioxid-Wert in der Halle als Indikator für Personenbelegung und Luftqualität gemessen. Hierdurch wird eine individuelle Betriebsweise ermöglicht. Je nach Höhe des Wertes wird die Leistung der Anlage geregelt. Über Druck-Sensoren wird kontinuierlich der Differenzdruck in der laufenden Anlage kontrolliert und je nach Verschmutzungsgrad ein Filterwechsel notwendig. Die verschmutzen Filter können unter Einhaltung entsprechender Schutzmaßnahmen selbst ausgetauscht werden. LK Metall bietet hierfür aber auch einen umfassenden Service an.