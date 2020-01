Lothar Thoma leitet Air & Sea bei Gebrüder Weiss

Mit Jahresbeginn hat Lothar Thoma bei Gebrüder Weiss die Geschäftsführung für den Bereich Air & Sea übernommen. Er folgt in dieser Funktion wie erwartet auf Heinz Senger-Weiss, der seine operative Rolle in der Geschäftsleitung zurücklegt.

Seine Tätigkeit für Gebrüder Weiss im Bereich Luft- und Seefracht hatte Lothar Thoma bereits am 1. September 2019 aufgenommen. Seitdem wurden sämtliche Aktivitäten in diesem Bereich sukzessive an ihn übergeben.

Der gebürtige Baden-Württemberger arbeitet seit mehr als 20 Jahren in der Logistikbranche und verantwortete zuletzt als Vorstandvorsitzender das Gesamtgeschäft von Militzer & Münch. Davor besetzte er verschiedene Führungspositionen bei weiteren namhaften internationalen Transport- und Logistikunternehmen.