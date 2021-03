Luftfrachtcontainer automatisiert bewegen

Unit Load Devices sind Paletten und Container, die verwendet werden, um Frachtgut, Post und Gepäck auf Flugzeuge zu laden. Der „Dimos Intrac“ ist laut Flurförderzeug-Experte Dimos der erste Pallet-Mover, der im End-to-End-Frachtumschlag am Flughafen einen solch hohen Automatisierungsgrad bietet. Der Terminalraum könne durch die Kombination der X-Way-Fahrzeugfamilie und der Intrac-AGV-Funktionen vollkommen flexibel genutzt werden. Prinzipiell sollen durch dieses Fahrzeug sämtliche Transportwege im Terminal offenstehen.

50 Prozent mehr Lagerfläche

Gerade in Lagern mit bedingtem Raumangebot kann der Transporter Intrac seine Vorzüge zeigen: Mit seinem 360°-Lenksystem ist er wendiger als andere Lösungen ermöglicht es Anwendern auf diese Weise bis zu 50 Prozent an Lagerfläche zu gewinnen, so das Unternehmen. Noch geräumiger werde es, wenn zusätzlich der X-Way Mover eingesetzt werde. Während sich Intrac dem autonomen Transport der ULD in der Horizontalen widme, könne der X-Way Mover die ULD bis zur dritten Ebene in 7,2 m Höhe ein- und auslagern.

Obwohl Intrac schon in seiner Grundausstattung einen vollständig automatisierten Frachtbetrieb gewährleistet, geht es auch anders: Die AGV-Einheit des Pallet-Movers kann im Basiskonzept leicht durch eine manuelle Frachteinheit ersetzt werden. „Mit ,Intrac Move‘ bieten wir dem Anwender größtmögliche Flexibilität, um die optimale Lösung für seine spezifischen Anforderungen zusammenzustellen“, sagt Pascal Schütz, Vertrieb und Entwicklung bei Dimos.

Auch eine gemischte Flotte aus manuell zu bedienenden und vollautomatisierten Fahrzeugen sei möglich. Entscheidend für die Zusammenstellung der Flotte sei die erforderliche Kapazität beziehungsweise die zu bewältigende Jahrestonnage. Bei veränderten Anforderungen gebe es immer die Möglichkeit, vorhandene Fahrzeuge auf- oder abzurüsten.