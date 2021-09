Mario Sander leitet Logistik-Geschäft für TCC in Österreich und Deutschland

Von Hamburg aus wird Mario Sander für die Gesamtleitung, die Strategie, die Beschaffung, die Akquisition und die Finanzierung für die Entwicklung von großen Logistikprojekten in Deutschland und Österreich für die Trammell Crow Company verantwortlich sein. Er berichtet an Ian Worboys, TCC's Managing Director, Head of European Logistics.

"Marios umfangreiche Erfahrung in der Logistikimmobilienbranche und seine nachweisliche Erfolgsbilanz machen ihn zur idealen Führungspersönlichkeit für die Leitung unseres Teams und künftiger Logistik- und Industrieentwicklungsprojekte in Deutschland und Österreich", so Worboys.

Bevor er zu TCC kam, war Sander Managing Director für Zentraleuropa bei Mountpark. Er hatte außerdem verschiedene Führungspositionen bei DHL Supply Chain, Prologis, Transporeon und der Zech Group inne. Mario hat in ganz Europa und Asien gelebt und gearbeitet und ist ein ausgewiesener Supply-Chain-Veteran.

"Ich freue mich sehr, das TCC-Team auf seinem Expansionskurs in Europa zu unterstützen. Deutschland und Österreich spielen eine Schlüsselrolle in der europäischen Wachstumsstrategie und die durch den E-Commerce getriebene Nachfrage verlangt nach zukunftssicheren Logistikimmobilienlösungen für Nutzer und Investoren in diesen Märkten", sagte Sander.

Heute umfasst das Europageschäft von Trammell Crow Company Großbritannien, Frankreich, Spanien, die Tschechische Republik, Deutschland und Österreich.