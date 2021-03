Mehr Lohn für Speditionsarbeiter

Für die über 40.000 Arbeiterinnen und Arbeiter in den österreichischen Speditions- und Lagereibetrieben konnte die Verkehrs- und Dienstleistungsgewerkschaft vida in den Kollektivvertragsverhandlungen mit dem Fachverband Spedition und Logistik in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) ein Plus in Höhe von 1,55 Prozent auf die Kollektivertragslöhne, Zulagen und Lehrlingseinkommen erreichen. Das gab Karl Delfs, Bundessekretär des vida-Fachbereichs Straße, bekannt. Der Abschluss gilt ab 1. April 2021 mit einer Laufzeit von einem Jahr.

Mit der Lohnerhöhung werde den bekannten krisenbedingten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen entsprechend die Inflation abgegolten, so Delfs weiter. „Die Beschäftigten leisten mit der Versorgung der Wirtschaft und der Bevölkerung ihren Beitrag zur Bewältigung der Corona-Krise. Wir haben daher die klare Erwartungshaltung, dass sich das im nächsten KV-Abschluss auch in der Lohnentwicklung deutlich widerspiegeln muss“, bekräftigt der vida-Gewerkschafter. (ots/red)