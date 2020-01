Messeausblick Nexus 2020 – Walmart automatisiert Lager mit Roboter-Einkaufswägen – Zara-Mutter will Lager mit RFID verbessern

Das nächste Level

Am 29. Februar findet im Nürburg die Nexus 2020, eine Messe für E-Commerce des Händlerbundes, statt. Das Motto: Next Level E-Commerce. Eigene Themenbereiche sind unter anderem Marktplätze und Payment, Logistik und Internationalisierung, sowie Shopsysteme und Tools. Vorträge behandeln zum Beispiel die Rechtsicherheit bei Onlineshops – laut einer Studie wurde mehr als ein Fünftel der Onlinehändler 2018 mindestens einmal abgemahnt; oder: Die Wichtigkeit der Information-Supply-Chain zusätzlich zur Logistik-Supply-Chain; sowie: Sourcing für Onlinehändler.

Drive-in

Walmart hat vor wenigen Tagen den Alphabot präsentiert. In dem automatisierten Lager sollen Roboter-Einkaufswägen Produkte einsammeln und zu Mitarbeitern bei einer Picking-Station bringen. Diese verpacken die Produkte – in erster Linie Lebensmittel – und bringen die Bestellung zu den Kunden am Parkplatz, welche also nicht einmal ihr Auto verlassen müssen. Den Pick-up-Service gab es zwar schon bisher, doch durch die Automatisierung soll es schneller und effizienter gestaltet werden.

Zaras Mutter

Industria de Diseno Textil, kurz Inditex, ist ein Textilkonzern, dessen wahrscheinlich bekannteste Marke Zara ist. Der Konzern steigert laufend seine Umsätze und Präsenz, hat seit 2018 aber auch rund zwei Milliarden Euro in neue Technologien investiert – nicht zuletzt im Lager. Besonders wichtig ist hier die RFID-Technik, wodurch einzelne Produkte vom Lager bis zum Verkauf verfolgbar gemacht werden sollen. So soll das Lager nicht nur leichter zu verwalten sein, sondern auch Bestellungen schneller abgewickelt werden können.

