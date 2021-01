MHS liefert Sortierlösung für trans-o-flex

Der Systemintegrator Material Handling Systems (MHS) ist ein Full-Service-Anbieter von innovativen Materialflusssystemen. Derzeit setzt das Unternehmen ein weiteres Projekt mit seinem langjährigen Kunden trans-o-flex Express um. Der Expressdienst mit Hauptsitz in Baden-Württemberg hat drei Schuhsorter aus dem Hause MHS in seinem neuen Hub im Hammer Industriepark Rhynern im Einsatz. Umgeschlagen werden dort hauptsächlich empfindliche Pakete aus dem Pharma- und Gesundheitssektor sowie der Kosmetik, Unterhaltungselektronik und dem Home-Entertainment.

Mehrere Klimazonen an einem Ort

„Die Paketsortierung von derart sensiblen Gütern bedarf besonderer Sorgfalt. Durch den Einsatz von Gleitschuhen sind unsere Sortiersysteme schonend und effektiv zugleich“, sagt Johan Hoelen, Manager Sales bei MHS International. Darüber hinaus ermöglichen verschiedene Klimazonen im neuen Logistikzentrum einen arzneigerechten Umschlag. So können die temperatursensiblen Waren entweder in einem Bereich der Raumtemperatur von 15 bis 25 Grad Celsius oder in einem Kühlbereich zwischen 2 und 8 Grad Celsius abgefertigt werden.

6.300 Pakete pro Stunde

Die drei miteinander verbundenen HC Shoe-Sortieranlagen verfügen auf einer Gesamtlänge von 220 Metern über acht Zuführungen und rund 100 Ausleitungen für den Lkw- und Transporter-Bereich. Zum einen erhöht dieser modulare Aufbau mit zusätzlichen Einspeisungen den Durchsatz auf eine Betriebskapazität von 6.300 Paketen pro Stunde. Zum anderen wird auf diese Weise sichergestellt, dass die Pakete für jedes Lieferfahrzeug vollständig vorsortiert sind und eine manuelle Selektion, wie es am alten trans-o-flex-Standort der Fall war, nicht mehr nötig ist. Die Sorter scannen, wiegen und messen das Paket. Ein geschlossenes Deck trägt zur Minderung des Lärmpegels und Wartungsbedarfs bei.